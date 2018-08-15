Melikgazi Belediyesi’nin “Memnuniyet Anketi”

2019 yılı mali bütçenin hazırlanma çalışmalarına başladıklarını ve yapılacak olan yatırımlarda Melikgazililerinde etkin olmasını istediklerini belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yapılan yatırım ve hizmetlerde ilçe halkının önceliklerine önem verdiklerini ve anketler yaparak yatırım stratejisini belirlediklerini bildirdi.

Melikgazi Belediye olarak www.melikgazi-bel. Sayfasında 10 soruda MEMNUNİYET ANKETİ düzenlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşları, esnaf odaları, mesleki odaları, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarını sonuçta da Kayseri'nin kazandığını kaydetti

Melikgazi Belediyesi olarak hizmetlerden yararlananların fikri ve taleplerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak günü kurtarma değil uzun dönemde torunlara hizmet edecek yatırımları ve hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Günü kurtarma yaklaşımlarda bulunmuyoruz. Kayseri tek ve başka Kayseri yok, ilkesi ile dayanışma içerisinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Örnek ve referans belediye gösteriliyoruz. Kayseri modelinin temelinde bu anlayış bulunmaktadır. Şimdiye kadar uyguladığımız anketli yatırım yöntemini bundan böyle daha sık uygulayacağız. Semt pazarı hangi gün açılmasını anketler belirlemektedir. Yol bariyerlerini anketler belirlemektedir. Geri dönüşümün alınma günlerini anketler belirlemektedir. Bundan böyle mahallelerde mini seçimler yaparak hizmeti belirleyeceğiz. Yani mahallelerde sandığı ortaya koyacağız" dedi.

