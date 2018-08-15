Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi’nin “Memnuniyet Anketi”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi yapılan hizmet ve yatırımları için “memnuniyet anketi” gerçekleştirdiklerini ve bu anket sonucu yol haritasının 2019 yılı bütçesinin belirleyicisi olacağını daha etkin ve verimli olacağını söyledi. 

Melikgazi Belediyesi’nin “Memnuniyet Anketi”

2019 yılı mali bütçenin hazırlanma çalışmalarına başladıklarını ve yapılacak olan yatırımlarda Melikgazililerinde etkin olmasını istediklerini belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yapılan yatırım ve hizmetlerde ilçe halkının önceliklerine önem verdiklerini ve anketler yaparak yatırım stratejisini belirlediklerini bildirdi. 
Melikgazi Belediye olarak www.melikgazi-bel. Sayfasında 10 soruda MEMNUNİYET ANKETİ düzenlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşları, esnaf odaları, mesleki odaları, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarını sonuçta da Kayseri'nin kazandığını kaydetti 
Melikgazi Belediyesi olarak hizmetlerden yararlananların fikri ve taleplerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: 
"Melikgazi Belediyesi olarak günü kurtarma değil uzun dönemde torunlara hizmet edecek yatırımları ve hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Günü kurtarma yaklaşımlarda bulunmuyoruz. Kayseri tek ve başka Kayseri yok, ilkesi ile dayanışma içerisinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Örnek ve referans belediye gösteriliyoruz. Kayseri modelinin temelinde bu anlayış bulunmaktadır. Şimdiye kadar uyguladığımız anketli yatırım yöntemini bundan böyle daha sık uygulayacağız. Semt pazarı hangi gün açılmasını anketler belirlemektedir. Yol bariyerlerini anketler belirlemektedir. Geri dönüşümün alınma günlerini anketler belirlemektedir. Bundan böyle mahallelerde mini seçimler yaparak hizmeti belirleyeceğiz. Yani mahallelerde sandığı ortaya koyacağız" dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.