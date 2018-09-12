Melikgazi, çanta ve kırtasiye ihtiyacına destek oluyor

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 75 ilköğretim okulu bulunduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, dar gelirli ailelere mensup çocuklara verilecek olan kırtasiye ve okul çantası ile aile bütçelerine bir nebze de olsa yardımcı olduklarını belirtti.



Okul İdarecileri ve Okul Aile Birliğince belirlenen öğrencilere verilmek üzere 5000 adet eğitim kırtasiye ve okul çantası dağıtımının okullarda başlatıldığını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Melikgazi Belediyesince her yıl kırtasiye ve okul çantası yardımı yapmaktayız. Bu yardım listesini okul idarecileri belirlemekte ve bizde bu listeye göre malzeme alıp ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere okul idarecilerine teslim etmekteyiz. Dolayısı ile dağıtım da ve öğrenci belirleme de belediye olarak hiçbir çalışmamız olmamaktadır. Toplum içerisinde sosyal dengeyi sağlamak ve eğitimde başarıyı artırmak amacı ile yapılan bu çalışma takdir toplamaktadır. Amacımız hayırseverleri teşvik etmektir. Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve öğretim yatırımları ile bir eğitim dostu olduğunu kanıtlamıştır. Bütün öğrencilere derslerinde başarılar diliyoruz. ‘Geleceğe yapılan yatırım eğitimden geçer’ bu ilke ile yardım ve yatırımlarınız devam edecektir.”



Öğrenciler ve aileleri, Melikgazi Belediyesinin eğitim ve eğitimciye yaptığı yatırımlar için Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.



Haber: Gülcan Deniz