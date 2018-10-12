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Melikgazi Ceviz ve Gilaboru Şenliği Başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yöresel kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini ve bu etkinliklerin aslında birlik ve beraberliğin temelini oluşturduğunu söyledi. 

Melikgazi Ceviz ve Gilaboru Şenliği Başlıyor

Gesi Bölgesinin Kayseri için ayrı bir önem arz ettiğini doğal güzellikleri, bölgeye ve özellikle iklimine has Gilaboru Meyvesi ve Cevizleri yanında türküleri ile bir kültür merkezi olduğunu belirten Memduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi olarak bu yıl gerçekleştireceğimiz Gilaboru ve Ceviz Şenliğine halkımızı davet ediyorum. Çünkü bu tür sosyal etkinlikler birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmamıza vesilesi olmaktadır. Güzellikler ve mutluluklar paylaşıldıkça artar. Bu neden ile şenliğimize 7’den 70’e herkesi bekliyoruz. Bu, sadece Gesi bölgemizin değil Anadolu’muzun bir kültür mirasıdır” dedi. 
Gilaboru ve Ceviz Şenliklerinde katılımcılara etli bulgur pilavı ile ayran ikramı yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin gelecek kuşaklara aktarılması ve yöre kültürün yaşatılması için geleneksel hale getirildiğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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