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Melikgazi'de ağaç ve parklarda sürekli ilaçlama

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğünde oluşturulan ekiplerce ilçe sınırları içerisinde yer alan yeşil alanlarda ve parklar ile ağaçlar haşarata ve keneye karşı ilaçlama çalışmaları bütün hızı ile devam ettiğini söyledi.

Melikgazi'de ağaç ve parklarda sürekli ilaçlama

Oluşturulan ekiplerce sisleme ilaçlama ile mücadelesinin etkin şekilde yapıldığını ve bu kapsamda bütün mahallelerin periyodik olarak ilaçlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Özellikle park ve bahçeler ile yol boyunca yer alan ağaçlar ilaçlanmaktadır. Bunların yanında sinek üreten alanları olarak bilinen su birikintileri, çöp kutularında da ilaçlama yapılmaktadır. Bölgemizde bulunan tüm kanallar, ahır bölgeleri ve gübrelikler ilaçlanmakta, bu çalışmalar 7 ekip tarafından yürütülmektedir” dedi. 

Melikgazi İlçesinin 2 milyon 890 bin metrekare yeşil alan ve 814 adet irili ufaklı parka sahip olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç bitki haşaratına, ağaç ve yaprak böcekleri ile kenelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması içerisinde olduklarını sözlerine ekledi. 

İHA

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