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Melikgazi'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Melikgazi'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Yeşilyurt Mahallesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfalt ile onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Yeşilyurt Mahallesinde toplamda 3 kilometre gidiş, 3 kilometre geliş olmak üzere asfalt serim çalışmasına başladık. Böylece 3220., 2772. Cadde ve Üzümveren Sokak olmak üzere devam eden çalışmalarımızı haftanın ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. Yeni yaptığımız bu yolda bisiklet yolu ve yaya kaldırımlarımız da olacak. Ağaçlandırma yapılarak yeşil bir yol haline gelecek. Hayırlı olmasını dilerim. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı ihtiyaç dâhilinde sezon sonuna kadar aynı yoğun tempoyla sürdüreceğiz" dedi.

Kurumsal

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