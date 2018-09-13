Melikgazi'de asfalt çalışmaları devam ediyor

Asfalt çalışması öncesi yol da alt yapı çalışmasını tamamladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesinin her geçen gün yükselen yeni bloklar ile daha da büyüdüğünü ve yeni yolların açılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Yıldırım Beyazıt Mahallesinde şu anda devam eden deniz sokağında toplam 3700 ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Şehir içi ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bunun için şehir içi alternatif yollar açıyoruz. Deforme olan ve bozulan yolları hemen yeniliyoruz. Ulaşım ağı ile mal akışı hızlanmakta, üretim artmakta ve sonuçta istihdam gerçekleşmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Altyapı çalışması tamamlanan yolda şimdi asfaltlayarak hizmete açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.



