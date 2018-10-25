Melikgazi'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Asfalt çalışması öncesi yol da elektrik, su, kanalizasyon, Telekom ile doğalgaz gibi alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesinin her geçen gün yükselen yeni bloklar ile daha da büyüdüğünü ve yeni yolların açılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Konaklar Mahallesinde şu anda devam eden 471. Sokakta toplam 1200 ton asfalt kullanıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Şehir içi ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bunun için şehir içi alternatif yollar açıyoruz. Deforme olan ve bozulan yolları hemen yeniliyoruz. Ulaşım ağı ile mal akışı hızlanmakta, üretim artmakta ve sonuçta istihdam gerçekleşmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Altyapı çalışması tamamlanan yolda şimdi de asfaltlayarak hizmete açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.



