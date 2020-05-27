Melikgazi'de camiler cuma namazına hazırlanıyor

Cami ve mescitlerin açılması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile de genelge gönderildi. Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.







Altınoluk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nasrullah Zade Camii’nde açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sokağa çıkma yasağı gece son buldu. Belediye olarak 4 gün boyunca yine çalışmalarımız devam etti. 29 Mayıs'ta ilk Cuma namazımızı eda edeceğiz. İnşallah Cuma namazımızla birlikte camiler açılmış olacak. İlçe müftülüğümüzle yapmış olduğumuz istişare ile tam 150 camimizde Cuma namazını eda edeceğiz. Bu kapsamda tek kullanımlık seccade veya kendi şahsi seccade cami bahçesi veya avlusunda namazlar kılınacak. Camilerimizde bu kapsamda belediye ekiplerimiz, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. İnşallah uzun zaman sonra ilk defa Cuma namazımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çalışmalar dezenfekte edildi. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları ibadete açıldıktan sonra da rutin olarak sürdürülecek” dedi.

