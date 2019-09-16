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Melikgazi'de enerjiye trafo desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için trafo merkezleri oluşturulduğunu söyledi.

Melikgazi'de enerjiye trafo desteği

Trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edildiğini dolayısı ile belediyelerin enerji aktarımında büyük katkısı olduğunu hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalar da bulundu:
“İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye tarafından Meclis kararı ile tahsis edilmiştir. Melikgazi’de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan 3 ayrı bölgede şimdiye kadar 9 trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için karar alınmıştır. Bölge halkına hayırlı olsun.”



Kesintisiz enerji aktarımının özellikle bu sıcak havalarda çok önemli olduğu vurgulayan Dr. Palancıoğlu, buzdolapları, soğutucular, semt sağlık ve acil servislerin cihazlarının bu enerjiler ile beslendiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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