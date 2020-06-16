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Melikgazi'de ev sahibi olmak için son gün

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 81 adet kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkardı. İhale 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 15.00'te belediyenin açık otoparkında yapılacak.

Melikgazi'de ev sahibi olmak için son gün

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ihaleye katılmaya davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğumuz 81 dairemizi satışa sunuyoruz. Küçükali ve Anbar Mahallemizde tamamlanan dairelerimiz 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 180 aya kadar ödeme imkanı sunuldu. Daireler en düşük 160 bin, en yüksek ise 300 bin TL’den satışa sunulacak. Ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Rabbim daireleri alacak vatandaşlarımıza evlerinde sağlık ve huzur içinde oturmayı nasip etsin" dedi.
 

Kurumsal

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