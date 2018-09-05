Melikgazi'de haftada 28 pazar yeri açılıyor

Alt yapısı olan, ışıklandırmaları ve nezih semt pazar yerlerinin Melikgazi Belediyesince inşa edilerek hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 semt pazar yerinin 21’inin kapalı, 7’sinin ise açık alan olduğunu belirtti. Melikgazi Belediyesi’nin referans belediye olarak örnek bir projeye imza attığını ve pazar yerlerini sadece bir gün alışveriş yapılan mekanlar olmaktan çıkartarak, güneş enerjisi üretim merkezi haline getirildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;



"Melikgazi ilçesi 565 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Gündüzleri aktif nüfus 600 bini geçmektedir. Kayseri’nin ticareti, alış verişi, bankaları, finans merkezleri ve üretim alanları Melikgazi Bölgesindedir. Dolayısı ile alış verişin merkezidir. Belediye olarak ilk etapta Pazar yerlerini iyileştirdik. Sonrada her Pazar yerini nezih ve çok amaçlı pazar yerleri haline getirdik. 21 Pazaryeri haftanın bir günü Pazar yeri olarak hizmet verirken diğer günlerde de otopark, basketbol alanı, sosyal alan, çocuk oyun alanı olarak hizmet vermektedir. Yıldırım Beyazıt’da Türkiye’nin resmi kurumlarca yapılmış en büyük çatı üstü güneş enerji santralini kurduk. Bu çalışmamız Gökkent, Keykubat, Danişmentgazi, Hürriyet, Toki ve İldem pazar yeri ile devam etti. Artık pazar yerlerimize enerji üretme fonksiyonu da yüklemiş bulunuyoruz. Bu açıdan semt pazaryerlerini önemsiyoruz. Pazar yerlerinde denetimlerimiz sürekli olup, Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası ile sürekli irtibat halindeyiz. 7 semt Pazar yerimiz ile açık alan olup yine düzenli ve her esnaf için yerleri belirlidir. Kısacası Melikgazi semt Pazar yerleri nezih ve modern yerlerdir. Hem tüketiciler hem de esnaf için özel yerlerdir”



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı içerisinde iki kapalı semt pazar yeri için saha ve proje çalışmaların başlanıldığını sözlerine ekledi.

