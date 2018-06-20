Melikgazi'de İmar Barışı toplantısı

Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile İmar Müdürlüğü yetkililerin katıldığı İMAR BARIŞI toplantısı ile kurumlar arasında birlik ve birliktelik oluşturulması sağlandı.

Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İMAR BARIŞI YASASI hakkında Belediye Başkanların, İmar, Plan, Emlak ve Bütçe Müdürlerin iştirak ettiği toplantıda kurumlar arası birlik, birliktelik, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile belediye yetkililerinin iştirak ettiği toplantıda Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdiresi Sibel Livdumlu, İmar Barışı Yasası hakkında uygulama, süreler ve başvuruda izlenecek yol haritası ile belediyelerin yetki ve görevleri hakkında bilgiler verdi.

Melikgazi Belediyesinin her zaman referans olduğunu ve uygulamada örnek alındığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, İMAR BARIŞINDA belediyelerin öncelikle emlak beyan değerlerini vermek gibi önemli bir görev düştüğünü söyledi.

İMAR BARIŞI YASASI’NIN uygulamasında olabilecek mağduriyetlerin giderilmesi ve belediyeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında bürokratik çalışmanın hız kazanması için yapılan toplantının çok faydalı geçtiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Kayseri Belediyecilik Modeli artık Türkiye’nin uygulamaya koyduğu bir sisteme dönüştü. Çünkü bu model de hem hizmeti sunan, hem hizmeti alan hem de kurumların daha verimli çalıştığını herkes kabullendi. Bu modelin en büyük özelliği ise kurum ve kuruluşlar arası işbirliği, dayanışma ve ortak karar almasıdır. Tıpkı bu gün gerçekleştirilen belediyeleri ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün en üst yöneticilerin toplantısı iyi bir örnektir. Bugün 3 belediye ile bu yasanın uygulayıcısı ve takipçisi olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bir araya gelerek yasa tamamen adeta satır satır değerlendirilmesi ve vatandaşın en kısa sürede bu uygulamadan yararlanması amaçlanmıştır. Toplantıda teşrif eden ve bilgi veren herkese teşekkür ediyorum"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi Melikgazi Belediyesinin İMAR BARIŞI YASASINA gerek müdürlükleri gerek ise teknik alt yapısı olarak hazır olduklarını sözlerine ekledi.