Melikgazi'de imar planlamasında teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor

Eski yapıların tespiti ve yıkıldıktan sonrası durumlarını şehir planlamasında ve imar uygulamasındaki durum tespiti yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, insansız hexacopter hava aracı ile yaklaşık 200 metre yükseklikten alınan görüntüler ile mahallelerin 3 boyutlu fotoğraflarının çekildiğini belirtti.



Eski sistemle 12 ayda yapılacak çalışmanın 15 günde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.



“Melikgazi Belediyesi olarak şehrin planlı bir şekilde gelişimini sağlamak ve gecekondulaşmayı önlemek amacı ile teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmaktayız. 2000 yılından itibaren her 3 ayda bir hava fotoğrafları ile Melikgazi’nin imar gelişimini takip ediyoruz. Şimdi de insansız hava araçları ile şehrin havadan 200 metre yükseklikten 3 boyutlu fotoğraflarını çekiyoruz. 15 günlük çalışma ile ilçenin tüm fotoğraflarını çektik. Böylece durum tespiti ve değerlendirilmesinin hava fotoğrafları gerçekleştiriyoruz. İlçenin gelişimini insansız araçlar ile hava fotoğrafları ile takip ediyoruz. Bu Melikgazi Belediyesinin imar gelişimine ve modern şehirleşmeye verdiği önemin bir ifadesidir. ”



Başkan Memduh Büyükkılıç, hava fotoğrafları ile çalışmaların devam edeceğini video çekimlerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

