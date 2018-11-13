Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi'de İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Belediye çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Seminerleri verildiğini söyledi.

Melikgazi'de İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Personelin yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlarda sağlık ve güvenlik açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yapılması gereken tüm çalışmalara önem verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İş güvenliği ile ilgili çalışmalar yasal olarak sağlık ve güvenlik açısından çıkmasından öte bu şartlar bizim şartlar bizim olmazsa olmazımızdır. Hepimizi koruyucu olacağına inandığımız iş sağlık ve güvenlik kurallara uymak ve bu şartları yerine getirmek hepimizin asli görevidir. 20 şerli gruplar halende toplam 6 gün sürecek eğitimde 180 personelimiz ilk yardım eğitimi verilecektir. Melikgazi Belediye Personeli zaman zaman bu tür hizmetiçi iş güvenliği seminerli ile hem bilgilendirilecek hem de bilinçlendirilecektir. Zaten bu öğretilenler günlük yaşamımızın bir parçasıdır“ dedi.

Melikgazi Belediyesi çalışanlarına 60 kişilik gruplar halinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda slayt eşliğinde seminer sonrası katılımcılara sertifika verileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, personele yönelik hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini bir seminerler ile personelin bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini sözleri ekledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiIş SağlığıIş Sağlığı Ve GüvenliğiEgitim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.