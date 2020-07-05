Melikgazi'de kurban satış yerleri için başvurular başladı Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular 06 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Melikgazi'de kurban pazar yerleri Serkent ve Beştepeler olarak belirlendi.

05 Temmuz 2020 Pazar 14:21