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Melikgazi'de MELMEK kurslarına kayıtlar başladı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere iki dönem sanat ve meslek edindirme kursları açarak yüzlerce kişiyi meslek öğreterek Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Sertifikası verdiklerini anımsattı. 

Melikgazi'de MELMEK kurslarına kayıtlar başladı

Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme kurslarında kursiyerlerin kurs sonrası meslek ve iş sahibi olduklarını ifade eden Büyükkılıç, 2018 yılı sonbahar dönemi meslek ve sanat öğrenme kayıtlarının başladığını söyledi. 

Ev tekstili, makine nakış, diksiyon gibi bölümleri tamamlayan kursiyerlerin yatak, yorgan ve nevresim üretimi yapan firmalarda kalifiyeli elaman olarak iş bulduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, MELMEK kurslarının aynı zamanda sosyal bir çevre ve statü merkezi olduğunu kaydetti. 
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; 
''Melikgazi Sanat ve Meslek kurslarının 14 ayrı Sosyal tesiste 104 branşta ve 27 farklı alanda kurs kayıtları başladı. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız sonrası verilen sertifikalarda Milli eğitim Bakanlığı onaylıdır. Yoğun ilgi gösterildiğinden kontenjanlar sınırlıdır. MELMEK kurslarına katılan kursiyerler sadece hobi için değil aynı zamanda meslek sahibi olmak amacı ile kurslara katılmaktadırlar. Bu kurslar ile aynı zamanda yöresel ve bölgesel kültür ve sanatla ilgili mesleklerde öğretilmektedir” 
 

İHA

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