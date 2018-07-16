Melikgazi'de moral günleri devam ediyor

Çok amaçlı ve büyük ölçekli yatırım ve hizmetlerde emeği geçenlerin yorgunluklarını, streslerini atmalarını sağlamak için bir bakıma hizmet içi motivasyon düzenlediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç yürüyüş sonrası önemli açıklamalar yaptı; “Spor ve sporcunun dostu bir belediye olarak her seferinde bir başka güzelliğimizi tanıtmak için bu yürüyüşlere devam edeceğiz. Yürüyüşümüzde şehrimizin doğal güzelliklerini seyrettik. Hakikaten doğa harikası olan Bağpınar’dan Ağırnas’a kadar Koramaz Vadisinde sabah sporumuzu gerçekleştirdik. Yoğun iş programında çalışanlara moral desteği sağlamak istedik. Doğal güzelliklerinin yerinde görülmesi ve tarihi mekanlarının tanıtılması anlamında da katkıları olan bu tür sosyal etkinlik ve aktivitelerin organizelerine devam edeceğiz. Bu amaç ile bugün tüm birim müdürleri, şeflerin ve personelin iştirak ettiği sabah sporu ve doğa yürüyüşü yaptık. Belediye çalışanları birbirini sohbet etmeleri hem de bir nebze de olsa eğlenmelerine yardımcı olmak, birbirleri ile spor karşılaşmaları yaparak stres atmalarını sağlamak amacı ile kış aylarında kapalı spor salonlarındaki etkinlikleri, yaz aylarında dağa yürüyüşleri şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler ile hem bireylerin daha iyi tanışması, hem birimler arasında kaynaşma hem de genel çalışma temposunu yükseltme açısından büyük faydası olmaktadır. Bu yürüyüşümüzün de 15 Temmuz’a denk gelmesi hassasiyeti içerisinde 'Cenabı Allah şehitlerimize gani gani rahmet etsin. İnşallah o kahraman askerlerimiz ve polislerimiz cennet ile müşerref olacaklar. Bizler de gerçekleştirdiğimiz bu güzel organizasyon ile onlara hatırlamak ve rahmetle anmak istiyoruz. Bu yürüyüşümüzü o aziz şehitlerimize armağan ediyoruz'' ifadelerini kullandı.



Bağpınardan Ağırnas’a kadar koramaz vadisinde gerçekleştiren sabah sporu ve doğa yürüyüşüne katılan belediye çalışanları, mahalle muhtarları ile sohbet eden ve onlar ile birlikte spor yapan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışanların birbirleri ile olan dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin iş başarısında büyük etkisi olduğunu ve birimler arasında uyumun çalışmalara ivme kazandırdığını İnşallah bundan sonraki etkinliklerde de beraber olacağız. Katılımcılarımıza etkinliğimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum diyerek sözlerine ekledi.

