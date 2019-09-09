Melikgazi'de okul yollarında gerekli tedbirler alındı

Melikgazi Belediyesi olarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Melikgazi ilçesinde 351 okulda, 127 bin öğrencinin eğitim yılına başlayacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri Merkez ilçenin yüzde 50’si Melikgazi’de yaşamaktadır. 600 bin nüfusun yaklaşık 127 bini bugün okula başladı. İlçemizde belediye olarak gerekli tedbirleri aldık ve çalışmaları tamamladık. Yaz tatili süresince okulların tamamında spor ve basketbol sahası, okul içi tadilat ve bakım ile tüm okullarda bahçe ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik.” dedi.



Sürücüleri ve özellikle öğrenci servisi sürücülerini uyararak “keşke” demeden önce sürücülerden okul önlerinde hız yapmamalarını isteyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışının daha güvenli olması için öncelikle okul yollarında çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekledi.

