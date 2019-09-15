Melikgazi'de restorasyon çalışmaları hızlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kültürel ve tarihi dokunun korunması kapsamında muhtelif yapıların bakım, onarım ve yenileme işlerinin Belediyemiz tarafından yapılabilmesi için belediye meclisinden yetki aldıklarını söyledi.







Tarihi eserlerin bilinçli bir şekilde korunması ve yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihi mekanların günümüz hizmetine sunulması çalışmaların büyük bir hızla ve seri şekilde devam ettiğini kaydetti.

Yapılacak olan işlerin belediye tarafından yapılabilmesi için belediye meclisinden yetki aldıklarını söyledi. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Melikgazi Belediyesi olarak gerçekleştirilen çalışmalar belediyecilik adına referans gösterilmektedir. Tarihi eser ve yapıları koruyor ve kolluyoruz. Bununla birlikte günümüzün hizmetine sunarak modern yapılar yarında tarihi mekânların yan yana hizmet vermesini sağlıyoruz. Aslına uygun onarılan konaklar, köprüler, çeşmeler ve külliyeler günümüz halkına hizmet veriyor. Şimdi Belediye Meclis kararı ile yine tarihi mekânların onarımı ve bakımı ve günümüz kültürel hizmetine sunulması için oybirliği ile yetki aldık. Melikgazililere ve Anadolu kültür mirasına şimdiden hayırlı olsun.”

