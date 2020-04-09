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Melikgazi'de, sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip Koronavirüs salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Palancıoğlu, bir sokak köpeğini elleriyle besleyerek, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Melikgazi'de, sokak hayvanları unutulmadı
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının korona virüs salgını nedeniyle ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Palancıoğlu, “Herkes korona virüse karşı önlemini alması gerekiyor. Bizde bu süreçte önlemlerimizi aldık. Bizler önlemler kapsamında evlerimizde kalıyoruz ancak sokakta yaşayan dostlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyor. İlçede, sokak hayvanlarının beslenmesi için birçok besleme noktası bulunurken ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kedi ve köpek için 15 ton yem aldık.   Kuşlar içinde yemliklere su ve yem bırakıyoruz. Mesire alanlarındaki yemek artıkları ile beslenen kedi ve köpekler, korona virüs salgınından dolayı vatandaşların pikniğe gitmemesi nedeni ile aç ve susuz kaldı. Belediye olarak mesire alanlarında ve parklardaki sahipsiz kedi ve köpeklere bu kapsamda yiyecek ve su bırakıyor, sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz” dedi.
 

Haber: Selma Kara

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSokak HayvanlarıMustafa PalancıoğluMelikgazi Belediyesi
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