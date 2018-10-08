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Melikgazi'de Sonbahar Ağaçlandırma ve Çimlendirme Çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı sonbahar dönemi fidan dikim ile çimlendirme çalışmalarına devam ettiğini, binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. 

Melikgazi'de Sonbahar Ağaçlandırma ve Çimlendirme Çalışmaları

2016 yılında ilçenin ağaçlandırılacak alanları tespit ederek planladıklarını ve planlama üzerinden çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Ekim ayında başlayan fidan dikim çalışmalarının Kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini ve her gün fidan dikilecek alan ile miktarların planlandığını kaydetti. 

TOKİ Bahçelievler Mahallesinde yer alan Kadir Has Bulvarı Ağaçlandırma alanında toplam 70 bin m2 alanda 7500 fidanı toprak ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ayrıca Kadir Has Bulvarında şu anda çimlendirme çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
 
İlçe genelinde yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parklarda kurulu bulunan alan içerisinde oturma ve keyif alanları, sosyal ve sportif alanlar, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortamlar oluşturduklarını sözlerine ekledi. 
 

İHA

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