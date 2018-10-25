Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi'de Sosyal Belediyecilik

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2019 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyaç duyulanlara verilmek üzere ihale ile 3 milyon adet somun ekmek satın alınacağını söyledi.

Melikgazi'de Sosyal Belediyecilik

Melikgazi Belediyesi olarak her yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşları aç bırakmamak için ihale ile somun ekmek alınarak dağıtımın gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “ Belediyelerin kuruluş amaçlarından biride sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliği, barış ve huzurun sağlanması, toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasa tarafından yetki verilmiştir. Bu amaç ile her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlarımıza ekmek ve aşevlerinden yemek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 3 milyon adet ekmek alımı için ihale yapılacaktır. Yapılacak ihale ile 200 gr. somun ekmeğin, 14 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı gerçekleştirilecektir“ dedi.

Yaz aylarında istihdamın arttığını ve gündelik çalışmalar ile aile gelirlerinde artış olduğunu ancak kış aylarında inşaat sektörünün sona ermesi ile ailelerin geçimlerinde zorlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ekmek alım ihalesi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin internet sayfasında şartnamesin yer aldığını sözlerine ekledi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiSosyal BelediyecilikSomun EkmekEkmek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.