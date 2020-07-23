Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi'de üretici pazarı için kura çekimi yapıldı

Melikgazi Belediyesi 2 semtte bulunan "Üretici Pazarı"nda satış yapacak olan organik üreticiler için kura çekimi yaptı.

Melikgazi'de üretici pazarı için kura çekimi yapıldı

Kura çekimi Ticaret İl Komisyonu eşliğinde meclis üyeleriyle yapıldı. İldem'de 98 üretici, Tacettin Veli Mahallesi pazar yerinde ise 205 üreticiye stantları kura ile dağıtıldı.

Organik ürün satan pazarların çok önemli olduğunu ve pazarlara değer verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çiftçilerimiz organik birçok ürün üretiyor. Bu ürünlerin vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde ulaşmasını ve bu işi hakkıyla yapan çiftçilerimizin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Kayserili hemşehrilerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde sağlıklı beslenme ve yaşamı destekliyoruz. Üretici köylülerimizin her zaman yanındayız. Organik üretim yaparak halkın sağlığına katkı sağlayan çiftçimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kura çekilişimizin halkımız ve Melikgazi’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Üretici pazarının kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Üretici pazarımız İldem ve Tacettin Veli Mahallesi pazar yerinde gerçekleşecek. İldem pazar yeri salı-perşembe günleri Tacettin Veli ise cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulacak.” diye hatırlattı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.