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Melikgazi'de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'i ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında istişare toplantısı yaptı. Toplantıda yağmur suyu tahliye çalışması ve su baskınlarını önleme projeleri masaya yatırıldı.

Melikgazi'de yapılacak yeni çalışmayla yağmur suyu taşkınları yaşanmayacak

Kurumlar arasında koordineli çalışmaya önem verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “KASKİ ile bütün yol çalışmalarımızda birlikte hareket ediyoruz. Kamu yatırımlarının yap-boz şeklinde olmaması için alt yapı kurumlarımız ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. Özellikle yağmurda sorun yaşadığımız bölgeleri projelendirerek bu yerlerin sorunlarını gidermek üzere çalışma yapıyoruz. Özellikle Eskişehir Bağları bölgemizdeki Danişment, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerimiz ile Küçükali Mahallemizde yağmur suyu tahliyesi ile ilgili büyük bir çalışma yapacağız. Yağmur yağdığında da oluşan su baskınları böylece önlenmiş olacak. Çalışmalarımızdan sonra yağmur suyu ve su baskınları problemleri yaşanmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Özgür Özdemir Bey’e, ve KASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. El ele birlikte tek bir kurum gibi hareket ediyoruz. Bu çalışmalarımızı bu yaz tamamlamayı düşünüyoruz. Hayırlı olsun” dedi.


Kurumsal

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