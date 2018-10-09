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Melikgazi'den Amatör Kulüplere Yardım

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri amatör spor kulüplerine nakdi yardımı yapıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Birçok branşta ödül alan ve başarıları ile ilimize onurlandıran amatör spor kulüplerinin çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile nakdi yardım yapılmıştır” dedi.

Melikgazi'den Amatör Kulüplere Yardım

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 16 spor salonu ile 184 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 16 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. 184 ayrı bölgede açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve  her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Birçok branşta ödül alan ve başarıları ile ilimize onurlandıran amatör spor kulüplerinin çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile nakdi yardım yapılmıştır“ şeklinde konuştu.
13 ayrı futbol branşında faaliyet gösteren amatör spor kulübüne nakdi yardımın Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu talepleri ile alınan Meclis Kararınca yapıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını söyledi.

Haber: Ahmet Şan

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