Melikgazi'den Emniyete bina tahsisi

Melikgazi Belediyesi olarak Emniyet Hizmetlerine gereken hasiyet ve önem gösterildiğini bu amaç ile 30 adet navigasyon cihazı verildiğini, Osmanlı Mahallesinde bina tahsisi ile Gesi Emniyet Binası inşa edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, şimdi de Ambar nakliyeciler sitesindeki belediyeye ait binanın İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edildiğini kaydetti.

Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis ettikleri, eğitime verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç; “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı, eğitimi, spor imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil diyemeyiz. Bu açından Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve büyüyen şehrimizde Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesindeki sosyal tesis binamızı İl Emniyet müdürlüğünün daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için tahsis ettik. Dinlenme alanı, çay ve sohbet alanı, araç bakım ünitesi, WC ve duş kabinleri olan, mescit ve idare odaları bulunan binamızda artık emniyetin hizmetine sunulmuştur” dedi.

Bununla sınırları kalmayacak

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

İHA