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Melikgazi'den kentsel dönüşüm konut ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde E blokta 72 daire ile 3 dükkan’ın inşası için ihale yapılacağını söyledi. 

Melikgazi'den kentsel dönüşüm konut ihalesi

Anbar, Küçükali ve Kazımkarabekir semtlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat ihalelerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleler devam etmektedir. Geçen hafta 2 bloktan oluşan 108 dairelik ve 6 dükkân ihalesi yapıldı. Şu anda İhaleyi alan firmaların temel kazılarına başladı. 14 Ağustos 2018 günü ise Belediye Encümen Salonun’da 4 blokta toplam 210 daire ile 10 dükkanın ihalesi yapılacaktır. Hak sahiplerine verilecek daireler ile Kazımkarabekir’in planlı, modern ve gelişerek değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Belediye olarak sadece bina yenilemesi değil, bizler mahallenin tümünde yenileme yapıyoruz. Caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ile yeni mekânlar oluşacaktır” dedi 

Melikgazi’nin geliştiğini, güzelleştiğini, kentsel dönüşümde çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden dairelerin zamanında teslim edileceğini sözlerine ekledi. 

İHA

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