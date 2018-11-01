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Melikgazi'den Öğrencilere Aşure İkramı

Melikgazi Belediyesince bütün açılış, temel atma ile diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde geleneksel hale getirilen aşure ikramı, Mimarsinan Bahçelievler mahallesindeki Melikgazi Belediyesi cami kuran kursu  öğrenciler ve mahalle halkına ikram edildi.

Melikgazi'den Öğrencilere Aşure İkramı

12 çeşit gıda malzemenin bulunduğunu ve kazanda pişirilen yaklaşık 500 kişilik aşure ikramının öğrenciler tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını belirten Başkan Büyükkılıç, kuran kursu öğrencilerine bizzat dağıtım alanında kepçe ile aşure ikramında bulunarak onlarla sohbet etti kurs  hakkında bilgiler aldı.
Aşure ikramının bir vesile olduğunu aslında birlik ve beraberlik ve kardeşlik içinde bir araya gelerek sohbet etmenin esas olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bugün Mimarsinan Bahçelievler mahallesinde Melikgazi Belediyesi Camiinde ki kuran kursu öğrencileri ve bölge halkına aşure ikramında bulunduk. 12 çeşit birbirinden farklı maddeyi bir kazanda birleştirerek, tatlı bir ürün elde ediyoruz. Bu farklılık bir araya gelerek bir güzellik ve tatlılık oluşturmasından mana çıkarmalıyız. Tıpkı Anadolu kültür ve miras zenginliğinin bir araya gelmesi gibi. Bu bir sosyal paylaşımdır. Birlik ve beraberliğimizin harcıdır. Bu tür sosyal paylaşım ve dayanışma etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.
Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen öğrenciler ve semt halkı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Melikgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonun her semtte yapılmasının çok olumlu bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Kurumsal

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