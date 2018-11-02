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Melikgazi Drone İle Denetleniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarda kullandıklarını söyledi. Drone ile havadan görüntü alan Melikgazi Belediyesi, kaçak inşaat gibi durumlarının tespit edilerek denetleme çalışmalarında kullanılıyor.

Melikgazi Drone İle Denetleniyor

Tüm çalışanların bilgisayar ile hizmet sunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar kullanımın sadece memurlar ile kalmadığını 81 mahalle muhtarlığında bilgisayar olduğunu, kaçak inşaat, zabıta denetim, zabıta trafik gibi ekiplerin de cep bilgisayar ile çalıştığını vurguladı.
 
Melikgazi şehrinin at arabası olmayan, gecekondu yapılmayan ve kaldırımların el arabaları ile işgal edilmemiş bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,  “Melikgazi belediyemizce drone ile şehirde belirli aralıklarla çalışma alanların video ve fotoğraf çekimi yapılmaktadır. Bu çekimlerde yol çalışmaları, tesislerin inşa durumu, kaçak inşaat konuları gibi çalışmalar tespit edilmektedir. Bu video ve fotoğrafların bilgisayar programında karşılaştırması ile kaçak değişimler denetlenmekte, takip edilmekte ve kontrol edilmektedir. Böylece gezici ekiplerin bir başka göreve yönlendirilmesi ile hem personel hem de araç tasarrufu sağlanmaktadır. Yani uydu fotoğrafları daha kısa sürede daha çok iş ve işlem yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
 
Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar ile belediye iş ve işlemlerinde büyük verimlilik elde edildiğini ve e-belediye ile e-devlet bütünleşmesini sağlayan ender belediyelerden biri olduklarını sözlerine ekledi. 
 
 

Haber: Ekrem Nazlı

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