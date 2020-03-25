Melikgazi fidan değil ağaç dikiyor Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye fidanlığını ziyaret ederek yeni alınan ağaçları inceledi ve yetkililerden fidan ve ağaçların durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz” dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:40