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Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde Fatih Sultan Mehmethan İlköğretim Okulu öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verildi.

Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirlenmesi ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini söyledi.
Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrencilerin yerinde bizzat izlediklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fatih Sultan Mehmethan İlköğretim Okulun ikinci sınıf öğrencilerinin Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'ni gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini kaydetti.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile şu açıklamalarda bulundu:
“Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuza küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük yaşta elde edilen bilgiyle alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir.”



 

Kurumsal

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