Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde Bünyan Meslek Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda eğitim verildi. Öğrenciler eğitimden sonra tesiste yapılan çalışmaları yakından inceleyerek bilgi sahibi oldular.

Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirliliği ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuza küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük yaşta elde edilen bilgiyle alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir” dedi.



Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrencilerin yerinde bizzat gördüklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin Geri Dönüşüm Tesisleri'ni gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini kaydetti.



 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.