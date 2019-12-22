Melikgazi Geri dönüşüm Tesisleri, Eğitim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirliliği ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuza küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük yaşta elde edilen bilgiyle alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir” dedi.







Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrencilerin yerinde bizzat gördüklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin Geri Dönüşüm Tesisleri'ni gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini kaydetti.







