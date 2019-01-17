Melikgazi GES İle Yılda 8220 Ağacın Kesilmesini Engelliyor

Güneş enerjisinin sonsuz enerji kaynağı, karbondioksit artışına bağlı olarak sera gazı etkisi ve küresel ısınmaya neden olmayan, çevreye ve canlılara zararsız, atık içermeyen temiz enerji ve doğa dostu olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Güneş enerjisinden elektrik üretim ömrü 25 yıldan fazladır.25 yıllık üretim bile temel alındığında sistem kendini 5 yılda amortisman ederek 20 yıl bedava elektrik üretimi yapmış olur. Melikgazi Belediyesi olarak belediyecilik alanında birçok ilke imza atmış ve hizmette referans olmuş bir belediyedir. Yeniliğe her zaman açık belediyemiz enerji tasarrufu konusunda da çok önemli adımlar atmıştır. Ges tesislerini kurmadan önce bütün park, bahçe ve hizmet binalarında gereken tasarruf tedbirleri alınmış, aydınlatmalar LED armatürlere dönüştürülmüştür. Bütün park, sosyal tesis ve şantiyelerde tüketilen yıllık enerji 4.000 MWh olduğu düşünüldüğünde toplam da 3 MW’lık kurulu gücümüzle 4.550 MWh üretim kapasitemizle tükettiğimizden fazlasını üretir durumdayız.” dedi.







Tüm tesislerde toplamda 12.650 Güneş Paneli bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “8 GES Tesisi ile 2.500 adet konutun elektrik tüketimi karşılanabilmektedir. Tesislerde üretilen enerjinin parasal getirisi bir yana, bu sayede hem 3393 ton karbondioksit salınımına engel olarak her yıl 8220 adet ağaç kaybı, hem de 199 bin 545 metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olduklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Ülkemizin yer altı kaynaklarından daha fazla zenginliğe ve potansiyele sahip olan güneş enerjisinden hem ülke olarak hem de şehir olarak yakın zamanda çok daha fazla faydalanacak duruma gelineceğinden hiç şüphesi olmadığını sözlerine ekledi.

