“Melikgazi huzurlu ilçe” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’li Melikgazi Belediyesi meclis üyesi Mustafa Hashalıcı, İrfan Dursun, gazetemizi ziyaret etti. Melikgazi ilçesinin huzurlu bir ilçe olduğunu Ramazan ayında bu huzurun dahada artış gösterdiğine dikkat çektiler.

Hep birlikte halka hizmet ediyoruz

Melikgazi ilçesinde insanları huzur içerisinde günlük yaşamlarını sürdürmesinin temelinde Belediye hizmetlerinin olduğuna işaret eden, MHP’li meclis üyeleri Mustafa Hashalıcı ve İrfan Dursun, şöyle konuştu:” Cazibe merkezi olan ilçemizde hayatı kolaylaştırmak ve sosyal hayatı daha üst seviyeye taşımak adına Melikgazi Belediye Başkanı ile uyum içerisinde yapılan hizmetlerde her zaman ortak akılda mutabık kalıp hizmetlerin gerçekleşmesine katkı sağlanıyor. Yapılacak işlerin öncelikle komisyonlarda değerlendirildikten sonra meclis toplantılarında ortak kararlar çıkmasına neden oluyor. Eğer aksi bir durum varsa komisyon raporları ile olayı yansıtıyoruz. Olumsuzluk varsa olumsuzluğu bertaraf edip hep birlikte halkımıza hizmet ediyoruz. Huzur kenti Melikgazi için tüm meclis üyeleri seferber olup hayatı kolaylaştırmak için çalışıyoruz.”

Ramazan huzuru ileçede zirvede

İlçe düzeyinde Ramazan ayı münasebetiyle huzurun tavan yaptığını belirten Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Hashalıcı ve İrfan Dursun, “ Melikgazi ilçesinde hayırseverler fakir fukara için seferber olmuş durumda. İlçede kurulan iftar sofraları, millet ile bütünleşme ve dayanışmayı da birlikte gösteriyor. Şehit ailelerimiz ile iftar sofralarında buluşuyoruz. Fakir fukara bu mübarek günlerde gözetilmesi önemli bir durum. Belediye meclis üyeleri olarak Belediye çalışmalarına sosyal açıdan önemli katkılar sağlıyoruz. Ramazan huzuru ilçede zirve yapmış durumda. Engelli dostların camilere teravih namazlarına rahat ulaşması için her camiye rampa çalışmasına MHP gurubu olarak önemli katkı sağladık. Bizim için önemli olan vatandaşın rahatı huzurunun yüksek düzeyde olmasıdır. Milletimiz huzurlu ise bizde huzurlu oluyoruz. Tarihi dokusu ile türkü tadında bir ilçe olan Melikgazi’de huzur gerçekten yüksek seyrediyor” ifadesini kullandılar.

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