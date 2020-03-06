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Melikgazi için tırlarla ağaçlar geliyor

2020 yılını Melikgazi’de ağaçlandırma yılı ilan eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, farklı illerden ücretsiz alınan ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Melikgazi için tırlarla ağaçlar geliyor
Fidanlığa gelen ağaçları inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin fidanlığındayız. Kayseri dışından getirdiğimiz çınar ve farklı türdeki ağaçlarımızı fidanlığımızda toprakla buluşturarak bakımlarını yapıp dikime hazır hale getiriyoruz. Melikgazi’mizin çeşitli ilçelerine bu ağaçlarımızın dikimi yapacağız. 300’e yakın çınar ağacı, 200 adet dişbudak ve 20 adet sofara ağacı şuan fidanlığımıza Lüleburgaz’dan sökülüp getirildi. Manisa Orman Fidanlığı’ndan da ağaçlarımız gelmeye devam edecek. Bu ağaçlarımızın farklı illerden sökümü devam ediyor. Böylece binlerce çınarımızı Orman Bakanlığımızdan ücretsiz alıp, Melikgazi’mize dikmek için kullanacağız. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. İnşallah Melikgazi’mizde ağaç dikim mücadelemiz devam ediyor. İnşallah ilçemiz yemyeşil bir ilçe konumuna yükselecek” dedi.



Çevresel Belediyecilik ilkesiyle hareket ederek birçok bölgede ağaçlandırma hizmetlerine devam edeceklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi ilçesini daha yaşanılabilir bir hale getirmek, yeşil ve güzel bir kent oluşturmak için çalışmaların ara vermeden sürdüreceğini kaydetti.


 

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