Melikgazi, ilçeye yeni yürüyüş yolları yapıyor Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, bir yandan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kırsal mahallelerde parke çalışmalarına devam ediyor. Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde son 3 ayda 60 bin metrekare parke çalışması yaptı.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yayaların rahat ve güvenli yürüyüş alanları için ilçenin birçok noktasının kilitli parke ile kaplanacağını ifade ederek, “Son 3 ayda Melikgazi’mizde yaklaşık 60 bin metrekare parke çalışmamız oldu. 50 bin metrekarelik yolda ise bordür yaptık. Zemin hazırlıkları ve iyileştirme işlemleri yapılan birçok mahallemizde kilitli parke taşı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yeni yaptığımız kilitli parke yağmur ve çamurdan etkilenmeyecek. Böylece daha kaliteli ve nitelikli yolları Melikgazi’mize kazandırmış olacağız. İlçemizde alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile hummalı bir şekilde çalışan belediyemiz uzaklık yakınlık gözetmeksizin benzer çalışmalara sezon boyunca ilçe genelinde devam edecek. Bunlarla birlikte bisiklet yolu, bordür çalışması, yeşil alan, çeşitli bazalt ve taş duvar işlerimizde devam ediyor” dedi.

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