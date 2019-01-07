Melikgazi İletişim Merkezi Yine Referans

2017 yılı Ocak ayında hizmet vermeye başlayan MİMER’e 2018 yılında toplam 66.250 dilekçe veya şahsen 123.800 ise telefon-WhatsApp hattı ve sosyal medya ile başvuru yapıldığını ve tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını, sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “MİMER’in 7 gün 24 saat Melikgazililere hizmet verdiğinizi kaydetti.



Mesai saatleri içerisinde şahsen yapılan, mesai saatleri dışında da vatandaşların teknolojik imkânlarını kullanarak MİMER’e talep, şikâyetlerini iletebildiklerini belirten Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ teknolojik alt yapısı ve güler yüzlü çalışanları ile kısa sürede Melikgazililerin takdirini topladı, çözümleri ve hizmetleri ile referans olarak gösterilen konuk ve duruma geldi. Sabah saat 08.00 ile Saat 18.00 arası bizzat başvuru yapılabilinir. Ancak hizmet saat 18.00 den sonra da devam etmektedir. Gün boyunca 252 13 33 nolu telefon ile ulaşılabilinen hizmet merkezine 24 saat Melikgazi Belediyesi www.melikgazi.bel.tr WEB sitesi üzerinden form doldurularak veya 0 530 253 91 91 WhatsApp hattından da hizmet verilmektedir. Dolayısı ile 24 saat hizmet veren iletişim merkezi Melikgazi’nin adeta çözüm merkezi olmuştur. Melikgazi iletişim merkezi en kısa sürede en hızlı şekilde hizmet ederek kurumlaşmanın verdiği yapı ile başarısını perçinlemiştir”

