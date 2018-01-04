Melikgazi İletişim Merkezi’ne 120 bin telefon

2017 yılında toplam 66 bin 143 dilekçe veya şahsen 120 bin 245 ise telefon ile başvuru yapıldığını ve tüm başvuruların kısa sürede ilgili birimlerce çözüme ulaştırıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, vatandaş memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ayrıca Melikgazi İletişim Merkezi'nin çeşitli hizmet ve imkanları ile 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydetti. Mesai saatleri içerisinde şahsen yapılabilen başvuruların mesai saatleri dışında cep telefonu ile 24 saat hizmet verilebilir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;



"Melikgazi İletişim Merkezi 2 ocak 2017 tarihinde hizmete sunuldu. Ancak kısa sürede takdir topladığı çözümleri ve hizmetleri ile referans gösteriliyor. Saat 08.00 ile saat 18.00 arası bizzat başvuru yapılabilinir. Ancak hizmet saat 18.00 den sonra da devam etmektedir. Gün boyunca 252 13 33 nolu telefon ile ulaşılabilinen hizmet merkezine 24 saat Melikgazi Belediyesi www.melikgazi-bel.tr WEB sitesi üzerinden form doldurularak veya 0 530 253 91 91 WhatsApp hattından da hizmet verilmektedir. Dolayısı ile 24 saat hizmet veren iletişim merkezi Melikgazi’nin adeta çözüm merkezi olmaktadır. Melikgazi iletişim merkezi 1. yılında yine başarısı ile gündemde, bir yıl içerisinde kurumlaşmanın verdiği yapı ile başarısını perçinlemiştir”



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, meclis üyeleri ile birlikte birinci yıl pastası da kesti.

İHA

