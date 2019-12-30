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Melikgazi İmar Müdürlüğü'nde hafta sonu mesaisi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar Müdürlüğünün hafta sonu mesaisi yaparak imar planlarındaki uygulamalarda vatandaş, müteahhit ve arsa sahiplerinin mağduriyetini önlemek amacı ile çalışma yaptığını söyledi.

Melikgazi İmar Müdürlüğü'nde hafta sonu mesaisi

İmar planlama çalışmasını çok önemsediklerini çünkü planlı yapılaşmanın ilk şartının imar planlarındaki uygulamaların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kentleşme sürecinde imar planları çok önemli. Çünkü bir şehir planlanırken geleceğe ve nüfusun yoğunluğuna göre planlanmaktadır. Bunun dışında yapılacak uygulamalar gecekondulaşmaya, plansız yapılaşmaya yol açar. Bu açıdan ekiplerimiz tam kadro çalışıyor. Bu hafta sonu mesai yaparak firmaların ve proje müelliflerinin ruhsat dosyalarının yetişmesi için İmar Müdürlüğümüzde çalışan personelimiz tarafından uygulamaları değerlendirdiler” dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, gayretli, çalışkan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan Melikgazi İmar Müdürlüğü ekibine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



 
 

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