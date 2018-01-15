Melikgazi kar yağışına hazır

"TÜM BİRİMLER ALARM DURUMUNDA"

Melikgazi Belediyesince 2018 yılı ocak ayının sorunsuz geçirmek ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç "Pazartesi gününden itibaren ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçti. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Zabıta, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, ulaştırma, Atık Yönetimi, Çevre koruma ve kontrol Hizmetleri Müdürlükleri, Melikgazi iletişim merkezi sorumlu müdürleri 24 saat esasına görev yapacak" dedi.

"ACİL NOKTALARDA BİRİMLER OLUŞTURULDU"

Melikgazi Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında 122 araç ve iş makinesi, 178 personel ile yol ağlarında olumsuzluklara karşı görev yapacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, acil noktalar ile eğimli ve buzlanma olabilecek trafik akışı için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında depolarda yeterli miktarda tuz stokunun bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, tüm yolların açık olduğunu ve güvenli, seri ulaşım için alarm durumda olduklarını sözlerine ekledi.