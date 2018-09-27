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Melikgazi Kentsel Dönüşümle Yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerin hızla dönüştüğünü, bu dönüşüme paralel olarak Melikgazi’nin hızla yenilendiğini belirtti.

Melikgazi Kentsel Dönüşümle Yenileniyor

Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine sosyal donatıları ile son derece modern ve yaşanılabilir konutlar inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi’de yaşayan mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediyemizce geliştirilen projeler ve bakanlığımızın destekleri ile 2015 yılından bu yana Karacaoğlu, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar, mahallelerimizde toplam 7200 dairelik 128 blokun temeli attık. Bu blokların inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. 24 blok tamamlanarak toplam 1240 daireyi hak sahiplerine teslim ettik.”

Ekim ayı içerisinde 8 bloktan oluşan toplam 250 dairenin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2019 yılın sonunda tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

  
Haber: Fatih Bar

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s 7 saat önce

sayın degerli başkan menduh yıldırım beyazıt mahlesinede gece kondularada hız verin evleri yeşil alana gidenlerin durumu ne olacak buralara mütayitleri yönlendirin ve ya siz belediye olarak anlaşmaya gidin ve milleti kandırmadan çünkü yıldırım beyazıtta daire fiyatları yüksek garibanları kandırmayın ve kentdönüşümle al oraları

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