Melikgazi kitap okuma yarışması ödülleri dağıtıldı

Melikgazi İlçe Müftülüğü tarafından hediye edilen Prof. Dr. Casim Avcı ve Mevlana İdris’in “Hz. Muhammed’in Hayatı” isimli eseri lise öğrencileri, Dinimizi Öğreniyoruz setini de ortaokul öğrencileri okudular.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, şunları söyledi: “Bu kitap okuma projesine öncülük eden İmam Hatiplerimize teşekkür ediyorum. Müslüman bir toplumuz ama kitap okuma konusunda çok gerilerdeyiz. İslam’la ilgili bilgilerimiz oldukça az. Bu bilgi açığını kapatmak için ortaokul ve lise çağındaki gençlerimize dinî bilgi ve duygu vermek, büyük bir önem arz etmektedir. Gençlik dönemlerinde dinî duygular edinen, sahih dinî bilgilere sahip olan gençlerimiz, yarınlarını, mukaddes değerlerini, dost ve düşmanlarını tanıyacaklardır. Toplumlarına hiçbir zaman düşman olmayıp onlarla ve değerleriyle barışık olacaklardır.”

Daha sonra söz alan Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman, şöyle konuştu: “Hz. Peygamber gibi Kur’an’ın en güzel örneği olmuş birisinin hayatını gençlerle buluşturmak, O’nu gençlerle tanıştırmak amacını güden bu türlü yarışmaların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Gençlerimizin zihinleri, her geçen gün iğdiş ve ifsat edilirken, böylesi anlamlı girişimler, bu tür saldırılara karşı önlem alınmasına vesile olacaktır. Programın hayırlara vesile olmasını ve devamının gelmesini diliyorum.”

Üçüncü olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu ise şu cümlelere yer verdi: “Öğrencilerimizin değerler eğitimi kapsamında bu tür yarışmalara katılmalarından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmalar, öğrencilerimizde farkındalık oluşturacaktır. Gönüllülük esasına dayanmasına rağmen bu kadar öğrencinin katılması bizi daha mutlu etmiştir. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmasını yapmak için kürsüdeki yerini alan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de duyduğu mutluluğu aşağıdaki sözleriyle ifade etti: “Böylesine güzel bir programda bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamd-u senalar olsun. Bu yıl, Hisarcık ve Kıranardı bölgelerindeki okullarımız ve camilerimizin işbirliği içerisinde; cami ve Kur’an Kursu görevlilerimiz ile okul öğretmenlerimizin gayretiyle oluşturduğumuz bu yarışmanın üçüncüsünü gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha önceki iki programa da iştirak etmiştim. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ‘Amellerin en hayırlısı, az da olsa sürekli olanıdır’ diye buyurmaktadır. Onun için süreklilik önemlidir. Bu hayırlı işe vesile olan, öncülük eden din gönüllüsü kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Gençlerimize, falanca artisti, filanca futbolcuyu değil, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve aynı zamanda bizim için ahlakıyla en üstün olarak gösterilen örneğimiz, rehberimiz ve öğretmenimiz Hz. Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’i tanıtmalı ve öğretmeliyiz. İşte bu vesileyle bu kitapları tercih ettik ve isteyen öğrencilerin istifadesine sunduk. Çünkü gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en güzel miras, güzel ahlaktır. Bunu asla unutmamalıyız. En güzel ahlakın sahibi de Peygamber Efendimizdir. Bu yarışma vesilesiyle O’nun ahlakının gençlerimize aşılanmasını istedik.”

Son olarak konuşan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise şunlara değindi: “Peygamber Efendimiz demek, Kur’an demektir. O’nun yaşantısı da İslamiyet demektir. Biz yöneticiler, sizleri geleceğe hazırlarken, aslında ailelerinizi de hazırlıyoruz. Anne ve babalarınız, sizleri böylesi güzel yerlere gönderip bu güzel şeylere dâhil etmekle aslında ahiret yurtlarına azık hazırlamış oluyorlar. Bizler, sizlerin; anne babanıza, milletinize, büyüklerinize saygılı ve ilimli bir şekilde büyümenizi istiyoruz. Onun için bu tür programları tertip ediyoruz. Bu faaliyetin yürütülmesinde çaba gösteren bütün görevlilere teşekkür ediyorum.”

Daha sonra kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri kendilerine takdim edildi. Son olarak İl Müftüsü Güven ve Melikgazi İlçe Müftüsü Polat tarafından kitap okuma yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçen Hisarcık Meydan Camii İmam Hatibi Adem Öz ve Hisarcık Kayadibi Camii İmam Hatibi Fatih Türkmen’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Ödül törenine, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Türkmen, İl Müftü Yardımcısı Atıf Akşit, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Hisarcık ve Kıranardı bölgesi din görevlileri, okul idareci ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

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