Melikgazi Kullanılmayan Sobalara Talip

Kayseri merkezinde ve hatta civar yerleşim alanlarında ısınmada doğalgaza geçildiğini ancak birçok yerleşim bölgesinde sobalı ısınmanın devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi, toplumda birlik ve beraberliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle halk piknikleri düzenlemektedir. İftar programları düzenlemektedir. İaşe paketleri, kırtasiye yardımları yaparak toplumda sosyal dengeyi sağlamaktadır. Zaten bizim inancımızda da paylaşmak ve yardımlaşmak esastır. Melikgazi Belediyesi olarak bu kış aylarının başlangıcında evlerde atıl duran, ihtiyaç fazlası sobalara yine ihtiyaç sahipleri adına talibiz. ‘Alo’ derseniz, ekiplerimiz sobaları evinizden veya işyerinizden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır” şeklinde konuştu.

Soba yardımında bulunmak isteyenlerin 355 14 31 no’lu telefonu aramalarını isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yardımlaşmayla birçok ailenin kışı sıcak evlerde geçirebileceklerini sözlerine ekledi.







Haber: Ekrem Nazlı