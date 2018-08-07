Melikgazi Meclisinin Özel Gündemi Koramaz Vadisi

Ağustos ayı Meclis toplantısında gündem dışı yapılan görsel brifing ile Koramaz Vadisi ile ilgili çalışmalar meclis üyelerine slayt eşliğinde anlatıldı.

Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirasına Aday olası için 2015 yılında çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediye Meclisi olarak bu toplantı da 27 madde tek tek görüşülerek Oybirliği ile karara bağlandı. Ancak Bu Meclis toplantısında önemli olan bir konu Meclis Üyeleri ile paylaşıldı ve bilgilendirildi. Belediye olarak Koramaz Vadisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirasına adaylığı için 2015 yılında başlatılan çalışma sonucunda oluşturulan Rapor Meclis Üyelerimize anlatıldı. Amacımız tarih, doğa, biyolojik çeşitlilik, mimari yapı, dini yapılar gibi pek çok mirası barındıran Koramaz Vadisi bir bütün olarak değerlendirilmesi ve şehrimize kazandırılmasıdır “ dedi.

Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Osman Özsoy tarafından slayt eşlinde verilen Koramaz Vadisi bilgilendirme sunumuna bölgenin 7 mahalle muhtarının katıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin aynı zamanda bir ilk’i gerçekleştirerek UNESCO için çalışma başlatmış olduğunu sözlerine ekledi.