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Melikgazi, Mimarsinan Dere Mahallesi Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hayırsever işbirliği ile Melikgazi Belediyesince yaptırılan Mimarsinan Dere Mahallesi’ndeki Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi’nin 12 Ekim 2018 Cuma günü Saat:13.30’da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi. 

Melikgazi, Mimarsinan Dere Mahallesi Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

Çok amaçlı ve tek katlı olan 
Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe sınırları içerisinde yer alan sağlık tesislerine arsa ile bina tahsis ettiklerini veya tamamen bina yaparak sağlık hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh BüyükkılıçMimarsinan Dere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi’nin, Mimarsinan Bölgesine hizmet verecektir. Dolayısı ile önemi ve konumu çok önemlidir. Melikgazi Belediyesi halk ve çevre sağlığını önemsiyor ve yatırımlar yapıyor. Bu Aile Sağlığı Merkezinde 3 hekim görev yapacaktır. Hayırsever Elmas Seyyar ve ailesi teşekkür ediyoruz“ dedi. 

Bölgeye halkına hizmet verecek 
Açılış törenine tüm Kayserililerin davetli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışında katılımcılara aşure ikram edileceğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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