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Melikgazi'nin 2020 Bütçesi 480 milyon TL

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi 2020 yılı mali bütçesinin 480 milyon olarak belirlendiğini bu bütçenin uygulanması ile 2023 hedeflerinin büyük ölçüde tamamlanmış olacağını söyledi.

Melikgazi'nin 2020 Bütçesi 480 milyon TL

2019 yılı bütçesinin gerçekleştirilen yatırımlar ve hizmetler ile vatandaşların Melikgazili olmasının farklılığını yaşadığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediye Meclisimizin 2020 yılı performans bütçesi 2020 ile 2024 yılları arasını kapsan 5 yıllık Stratejik Planlamaya uygun olarak yapıldı. Büyüyen ve gelişen şehrimizde hizmet ve yatırımların devamı sağlanacaktır. 480 milyon liralık bütçesin yüzde 65’i alt yatırım, yol, park, sosyal tesis çalışmalara ayrılmış olup yine bu bütçenin yüzde 12’lik bölümü ise kamulaştırma bedeli olarak kullanılacak. Bu yatırım bütçemiz ile Melikgazi şehri yine şantiye alanı gibi olacaktır. 2019 yılı bütçesi 450 milyon lira idi ve yüzde 11 artış ile 2020 yılı bütçemiz 480 milyon lira olarak tespit edildi. Bu yatırım bütçesi olduğuna açık bir ifadedir.“ dedi.

2020 yılı bütçe kararnamesi ile gelir ve ücret Tarifesinin bütçe komisyonunca belirlenen esaslar çerçevesinde kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı bütçesi ile sosyal tesis, yol ve imar çalışması, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmaların yine etkin ve verimli bir şekilde yerine getirileceğini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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