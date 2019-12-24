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Melikgazi'nin 2020 yılı ulaşım ve alt yapısı planlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek değerlendirme ve 2020 yılı yatırım toplantısı yaptı.

Melikgazi'nin 2020 yılı ulaşım ve alt yapısı planlandı

2020 yılında yapılması gereken hizmetler ve yatırımlar için birimler ile planlama çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Birim müdürlerimiz ile sık sık bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendiriyor ve gelecekte neler yapmamız gerektiği üzerine toplantılar düzenliyoruz. 2019 yılı bitmek üzere. Melikgazi ilçesi hem nüfus olarak hem yoğunduk olarak Kayser’inin en büyük ilçelerinden olduğu için yatırım miktarı da büyük olan ilçeyiz. Şimdiden ilkbahardan başlayıp yazın sonuna kadar devam edecek yol, kaldırım yapımı, bakım onarım ve alt yapı işleriyle ilgili planlama çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle Kayserigaz, KASKİ, Telekom gibi bütün alt yapı şirketleriyle 2020 yılında yapılması gereken alt yapı planlarını konuşuyoruz.” diye belirtti.

"Melikgazi çok büyük bir ilçe. Bizde buna yakışan bir şekilde hemşehrilerimize hizmet vermeye çalışacağız.” diye ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu kapsamda alt yapının geçtiği yerlerde vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için hızlı bir şekilde asfalt ve kaldırımların yapılmasıyla ilgili şimdiden planlarımız üretiyoruz.

2020 yılında çok daha nitelikli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağız. Melikgazi için canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.
 

Kurumsal

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