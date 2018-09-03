Melikgazi'nin Eylül Ayı Meclis Toplantısında 18 Madde Görüşülecek

03 Eylül 2018 Pazartesi saat:16.00’ da

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilgili komisyonlardan gelen konularında tek tek oylanacağını belirtti.



İlgili komisyonlarda detaylı inceleme ve araştırma

Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime, bölge sporuna ve esnaf sitelerine destek ve imarlı gelişime öncülük gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi;

“Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkı almış birimler olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açıdan Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. 2018 yılının 9. meclis toplantısının gündeminde 18 madde bulunmaktadır”

Hayırlı olsun

Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınacak kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

