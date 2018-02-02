Melikgazi'nin nüfusu 52 ilden daha fazla

Kayseri ilinin Anadolu’nun yükselen bir değeri olduğunu, mali, ticari, üretimi ve alış veriş merkezleri ile bölge şehir olarak hizmet verdiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “ Kayseri her yönü ile gelişen ve büyüyen bir planlı şehirdir. Örnek ve referans gösterilen ve son 20 yılda gerçekleştirilen yerel yönetim çalışmaları ile takdir toplamaktadır. 2017 adrese dayalı nüfus sayımında da Melikgazi ilçesinin toplam nüfusu 562.398 olarak tespit edilmiştir. 5 merkez ilçesi bulunan Büyükşehir merkez nüfusu 1.376.722’dir. Buna göre büyükşehir sınırları içersindeki beş ilçe arasında nüfusu en yüksek yine Melikgazi İlçesi olmuştur“ dedi.



2017 nüfus bilgilerinin incelendiğinde 52 ilin merkez nüfusundan daha fazla bir nüfusa sahip olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçesine dolayısı ile Belediye hizmet alanına her geçen gün çok katlı binaların ve sitelerin yapıldığından nüfusu ve hizmet alanın da sürekli arttığını kaydetti.



Temiz bir çevre, güvenli ve seri ulaşımı, büyük ölçekli parkları ve sosyal tesisleri, en önemlisi gecekondulaşmanın olmadığı, el ve at arabalarının tarih olduğunu, hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, planlı ve koordineli bir çalışma ile hizmet alanlarına yatırım ve hizmet vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



Kurum Haberi





