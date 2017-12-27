Melikgazi'nin yüzme havuzu 365 gün hizmet veriyor

Eskişehir Bağları Danışmentgazi Mahallesi’nde bulunan kapalı yüzme havuzunun bölgenin gençlerine 8 yıldır, Tınaztepe mahallesinde yer alan Tınaztepe Sosyal ve Spor tesislerindeki havuzun ise 3 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi’nin hizmet çıtası son derece yükselmiştir. Melikgazililer spor salonu, sosyal tesis, yüzme havuzu, kapalı semt pazar yeri gibi isteklerde bulunmaktadır. Bu da belediye hizmetlerinin seviyesini göstermektedir. Melikgazi olarak Danışmentgazi ile Tınaztepe yüzme havuzları 12 ay boyunca hizmet vermektedir. Erciyes Dağı’nın eteğinde gençler kayak yapabildikleri gibi bundan böyle kışında Melikgazi Belediyesi tesislerinde yüzme sporu yapabileceklerdir.” dedi.

Gençler için yapılan havuzlara ilaveten bu havuzların yanında çocuklara özel havuzlar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerin yılın 365 günü yüzebileceklerini ve bunun için tesislere müracaat ederek, üye olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA